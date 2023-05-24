Через Днестровский лиман снова будет курсировать пассажирский катер (фото)

Маршрут катера из Белгород-Днестровского в Овидиополь уже отработан в тестовом режиме. А компания-перевозчик провела соответствующие работы по подготовке судна, измерению глубин и проверила акваторию на наличие мин.

Пассажирское судно на подводных крыльях будет отправляться от причала №1 в Белгород-Днестровском до причала «Новая пристань» в Овидиополе минимум 3 раза в день и 3 раза в обратном направлении.

Такое сообщение между городами позволит людям за 20-30 минут пересесть в Овидиополе на местные автобусы и добраться до Одессы примерно через час.

В Одесской РВА сообщают, что переправа через Днестровский лиман заработает в ближайшее время.

Напомним, что в прошлом году впервые за последние 20 лет были возобновлены пассажирские перевозки через Днестровский лиман между Овидиополем и Белгород-Днестровским. За время курсирования, с августа по 30 октября 2022 года, было перевезено более 8 тысяч пассажиров.

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