Катер через Дністровський лиман перестане курсувати з 9 жовтня

З понеділка, 9 жовтня, на Одещині перестане курсувати пасажирський катер, який здійснював рейси через Дністровський лиман за маршрутом Білгород-Дністровський – Овідіополь.

Про це повідомляє компанія-перевізник “Нібулон-Експрес”.

У компанії також розповіли, що цього сезону судна на підводних крилах перевезли понад 11 тисяч пасажирів.

Останній цього сезону рейс відбудеться в неділю, 8 жовтня. У компанії запрошують усіх бажаючих насолодитися мальовничими краєвидами Дністровського лиману та Чорного моря.

Нагадаємо, свій перший рейс через Дністровський лиман цього сезону катер здійснив 7 червня.

Як повідомлялося раніше, пасажирські перевезення через Дністровський лиман між Овідіополем та Білгород-Дністровським було відновлено минулого року вперше за останні 20 років. З початку серпня до кінця жовтня 2022 року катер перевіз понад 8 тисяч пасажирів.