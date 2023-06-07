7 июня начал курсировать катер через Днестровский лиман

Сегодня, 7 июня, пассажирский катер совершил свой первый рейс через Днестровский лиман в этом сезоне. Катер курсирует между Овидиополем и Белгород-Днестровским.
Пассажирское судно на подводных крыльях будет ежедневно отправляться от причала №1 в Белгород-Днестровском к причалу «Новая пристань» в Овидиополе. Совершать по меньшей мере 3 рейса в каждую сторону. Продолжительность количества рейсов зависят от погодных условий.
Стоимость проезда составляет 120 грн с человека.
Как сообщают в Одесской РВА, первые пассажиры уже воспользовались услугами такого транспортного сообщения и через полчаса добрались до Белгород-Днестровского.
Такой способ передвижения позволяет добраться из Белгород-Днестровского в Одессу за 1 час.
Расписание движения пассажирского катера:
- 07:45 Белгород-Днестровский — Овидиополь 08:10
- 09:00 Овидиополь — Белгород-Днестровский 09:25
- 12:45 Белгород-Днестровский — Овидиополь 13:10
- 14.00 Овидиополь — Белгород-Днестровский 14:25
- 15.45 Белгород-Днестровский — Овидиополь 16:10
- 17.00 Белгород-Днестровский — Овидиополь 17:25
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