Карту Украины без Одессы и Крыма нашли в документах ЕС

Некорректную карту Украины нашла украинская делегация во время проведения рабочей группы Дунайской комиссии.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

По информации ведомства, благодаря общим дипломатическим усилиям Ассоциация исправила некорректное изображение нашего государства на своей веб-странице. Также были подготовлены к печати обновленные материалы, содержащие корректное изображение карты Украины.

«Границы суверенной и независимой Украины — незыблемы. Мы благодарны партнерам за оперативную и действенную реакцию. Работаем для того, чтобы Украина была изображена на мировых картах правильно», — сообщили в МИД.

В свою очередь, в Ассоциации заверили, что будут принимать все меры для интеграции карты во все свои рабочие документы, а также недопущения нарушений в будущем.

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