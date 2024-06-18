Карту Украины без Одессы и Крыма нашли в документах ЕС

Карту Украины без Одессы и Крыма нашли в документах ЕС

Дипломатические скандалы, связанные с изображением Украины без Крыма, возникают довольно часто. На этот раз в документах Ассоциации правоохранительных органов государств-членов ЕС была обнаружена карта не только без Крыма, но и части Одесской области.

Некорректную карту Украины нашла украинская делегация во время проведения рабочей группы Дунайской комиссии.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

По информации ведомства, благодаря общим дипломатическим усилиям Ассоциация исправила некорректное изображение нашего государства на своей веб-странице. Также были подготовлены к печати обновленные материалы, содержащие корректное изображение карты Украины.

карта без Крыма

Некорректная карта Украины и исправленнная

«Границы суверенной и независимой Украины — незыблемы. Мы благодарны партнерам за оперативную и действенную реакцию. Работаем для того, чтобы Украина была изображена на мировых картах правильно», — сообщили в МИД.

В свою очередь, в Ассоциации заверили, что будут принимать все меры для интеграции карты во все свои рабочие документы, а также недопущения нарушений в будущем.

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