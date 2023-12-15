Из-за обстрелов дунайских портов россию исключили из международной организации

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Решение основывается еще и на решении от 17 марта 2022 года, когда россиянам запретили участвовать во всех встречах и исключили их из состава секретариата комиссии.

По словам Кулебы, из организации страну-агрессора обязали выйти до 29 февраля 2024 года. Если она этого не сделает, члены комиссии не будут признавать свои обязательства перед рф по Белградской конвенции о режиме судоходства на Дунае.

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Дунайская комиссия — это международная организация, основанная Конвенцией о режиме судоходства на Дунае. Ее подписали в Белграде 18 августа 1948 года. Членами комиссии являются Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия.

Россия регулярно атакует украинские порты Рени и Измаил на Дунае. Накануне один из «шахедов», запущенный россиянами в ночь на 14 декабря по Украине, нарушил воздушное пространство НАТО, упав на территории Румынии.