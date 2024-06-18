Карту України без Одеси та Криму знайшли в документах ЄС

Карту України без Одеси та Криму знайшли в документах ЄС

Дипломатичні скандали, пов’язані із зображенням України без Криму, виникають досить часто. Цього разу в документах Асоціації правоохоронних органів держав-членів ЄС було виявлено карту не лише без Криму, а й частини Одеської області.

Некоректну карту України знайшла українська делегація під час проведення робочої групи Дунайської комісії.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

За інформацією відомства, завдяки спільним дипломатичним зусиллям Асоціація виправила некоректне зображення нашої держави на своїй веб-сторінці. Також було підготовлено до друку оновлені матеріали, що містять коректне зображення карти України.

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Некоректна карта України та виправлена

“Кордони суверенної та незалежної України – непорушні. Ми вдячні партнерам за оперативну та дієву реакцію. Працюємо для того, щоб Україна була зображена на світових картах правильно”, – повідомили в МЗС.

Своєю чергою, в Асоціації запевнили, що вживатимуть усіх заходів для інтеграції карти в усі свої робочі документи, а також недопущення порушень у майбутньому.

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