Карантинные зоны и флешмоб ко Дню горда: коротко о вчерашних одесских новостях

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- 2 сентября 2020 года Одесса отметит 226-летие. В связи с этим уже сего акция-флешмоб «Поздравь Маму с днем рождения!».
- В Израиле высадили 100 деревьев в честь уроженца Одессы, профессора Соломона Грина. В июле ему исполнилось 99 лет.
- Одесскую область в связи с распространением коронавируса COVID-19 поделили на несколько карантинных зон. По решению правительства, ограничения будут действовать вплоть до 31 августа.
- Откроют ли казино на одесском стадионе «Черноморец»? У нового владельца рассказали о дальнейших планах.