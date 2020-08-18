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День города в Одессе: по случаю праздника запустили флешмоб «Поздравь Маму с днем рождения!»

День города в Одессе: по случаю праздника запустили флешмоб «Поздравь Маму с днем рождения!»

2 сентября 2020 года Одесса отметит 226-летие. В связи с этим уже сего акция-флешмоб «Поздравь Маму с днем рождения!».

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Каждый одессит может записать видеопоздравление и направить его в адрес оргкомитета.

Лучшие поздравления будут транслировать 2 сентября у Потемкинской лестницы, а также размещены на канале YouTube одесского горсовета, сообщает сайт мэрии.

Как поздравить:

  1. Записать видео хронометражем до 1 мин в горизонтальном формате.
  2. Прислать видеофайл (с указанием ФИО) на электронную почту: press@omr.gov.ua.

Видеопоздравления можно направить с 18 по 28 августа 2020 года. Лучшие ролики определит оргкомитет праздника.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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