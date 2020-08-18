День города в Одессе: по случаю праздника запустили флешмоб «Поздравь Маму с днем рождения!»

Танкер Delfi в Одессе продолжают готовить к эвакуации, а пляжников не смущает утечка нефтепродуктов (фото) Участок пляжа Дельфин, где потерпел крушение танкер, огражден забором и туда нельзя никому проходить. На самом Delfi проводят подготовительные работы для дальнейшей эвакуации судна с волнореза. А пока нет активной фазы, ближайшие участки пляжа открыли – теперь там отдыхает множество людей, которых не смущают нефтяные пятна в воде. ПОДРОБНЕЕ

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