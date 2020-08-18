Откроют ли казино на одесском стадионе «Черноморец»? У нового владельца рассказали о дальнейших планах

Американская компания Allrise Capital — новый владелец стадиона «Черноморец» — заявила, что обязуется сохранить стадион именно как спортивный объект.

«Учитывая легализацию игорного бизнеса в Украине, в СМИ распространялась информация, что комплекс могли купить для переоборудования под казино. Но в компании эту версию не подтверждают», – пишет «Экономическая правда».

«Казино и игорный бизнес? Скорее всего, этого не будет — мы всегда учитываем социальную составляющую своей деятельности и как наш бизнес влияет на жизнь людей», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что Allrise Capital намерена инвестировать в развитие стадиона «Черноморец» 10 млн долларов.

Перед этим в Государственном фонде гарантирования вкладов физлиц сообщили, что между ним ним и покупателем стадиона уже подписан договор купли-продажи.

Продали стадион с 21-й попытки, за 193,8 млн гривен. Средства, полученные от продажи, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов “Имэксбанка” и государства.

Сам аукцион состоялся еще в мае.

Общая площадь недвижимости, которая ушла с молотка,составляет 80 289 м². Это спортивная арена, два бизнес-центра, фитнес-клуб, отель, подземный паркинг и т.д., отмечали в ФГВФЛ. Стадион “Черноморец” может принять более 34 тыс. болельщиков.

Allrise Capital зарегистрирована в Калифорнии, занимается “инвестиционной деятельностью”, в ней работает до 10 сотрудников.

Ранее сообщалось о намерениях этой компании выкупить и футбольный клуб “Черноморец”.