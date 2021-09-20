Карантин в Украине продлили до конца года – на очереди «желтая» зона

Общенациональный карантин в Украине продлится до 31 декабря 2021 года. Такое решение принято сегодня, 20 сентября, на заседании Кабинета министров Украины, передает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, эпидемическая ситуация в стране контролируется.

«Текущая эпидемическая ситуация контролируется. Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье – прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности»,

– заявил министр.

Он также добавил, что завтра, 21 сентября, состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на котором объявят, с какого числа в стране будет установлен «желтый» уровень адаптивного карантина.

Напомним, на утро понедельника, 20 сентября, в Украине официально подтвердили 2 265 новых случая COVID-19 против 3 983сутками ранее. Но следует иметь в виду, что на выходных как правило регистрируют меньше новых случаев заражения коронавирусом. Это может быть связано с тем, что в эти дни делается меньше тестов на COVID-19, и в последующие дни данная цифра может значительно вырасти.

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