Новости Одессы и Одесской области

Карантин в Украине продлили до конца года – на очереди «желтая» зона

Карантин в Украине продлили до конца года – на очереди «желтая» зона

Общенациональный карантин в Украине продлится до 31 декабря 2021 года.
Такое решение принято сегодня, 20 сентября, на заседании Кабинета министров Украины, передает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Подписаться

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, эпидемическая ситуация в стране контролируется.

«Текущая эпидемическая ситуация контролируется. Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье – прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности»,

– заявил министр.

Он также добавил, что завтра, 21 сентября, состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на котором объявят, с какого числа в стране будет установлен «желтый» уровень адаптивного карантина.

Напомним, на утро понедельника, 20 сентября, в Украине официально подтвердили 2 265 новых случая COVID-19 против 3 983сутками ранее. Но следует иметь в виду, что на выходных как правило регистрируют меньше новых случаев заражения коронавирусом. Это может быть связано с тем, что в эти дни делается меньше тестов на COVID-19, и в последующие дни данная цифра может значительно вырасти.

Читайте также: Украина в шаге от «желтой» зоны карантина – список возможных ограничений.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить