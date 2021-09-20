Коронавирус в Одесской области 20 сентября: новых случаев немного, но обольщаться не стоит

По состоянию на утро понедельника, 20 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) против 319 сутками ранее. Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

По данным Минздрава, в целом в регионе на сегодня официально насчитывается 148 913 зараженных COVID-19. За сутки умерли 4 больных (всего в начала пандемии 3158), выздоровели только 11 человек (всего таковых 140 505).

В Украине на утро понедельника официально подтвердили 2 265 новых случая COVID-19 (сутками ранее – 3 983). Таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 2 350 646. За сутки умерли 44 больных, выздоровели 565 украинцев.

Тем не менее, напомним, что на выходных как правило регистрируют меньше новых случаев заражения коронавирусом. Это может быть связано с тем, что в эти дни делается меньше тестов на COVID-19, и в последующие дни данная цифра может значительно вырасти.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро воскресенья, 19 сентября, в Одесской области зарегистрировали 319 новых случаев COVID-19, притом, что днем ранее таковых было 399.

Также напоминаем, что Украина в шаге от «желтой» зоны карантина.

Фото: Маяк