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Карантин: в “красной” зоне оказались уже два города в Одесской области

Карантин: в “красной” зоне оказались уже два города в Одесской области

Об этом по результатам решения правительства в своем Телеграм-канале сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

В “красной” зоне, кроме города Беляевка, оказался еще и Измаил.

В “оранжевой” – Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области. Ранее Черноморск был в “желтой” зоне. А Николаевский и Саратский районы – в “оранжевой”.

Теперь они все районы, который не перечислены выше, – в “желтой” зоне. В ней же и Одесса.

Напомним, карантин в Украине продлили еще на два месяца.

Что запрещается в различных цветных зонах – читайте ЗДЕСЬ.

Также читайте: Карантин в Одессе: страшно ездить в общественном транспорте

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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