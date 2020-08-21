Чотири райони Одеської області потрапили до “помаранчевої” зони карантину

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулось 20 серпня, було затверджено рішення про перегляд рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Про це повідомляє Урядовий портал.

– 14 регіонів перевищили рівень захворюваності нових випадків на 100 тисяч населення за останні два тижні. Тому ми маємо 14 червоних зон, 75 – помаранчевих, 106 – жовтих, – про це повідомив Віктор Ляшко, заступник Міністра охорони здоров’я-головний санітарний лікар України.

Зокрема до “червоної зони” буде віднесено місто Біляївка Одеської області.

“Помаранчевий” рівень встановлено у м. Ізмаїл та у Болградському, Миколаївському Овідіопольському, Саратському районах Одеської об