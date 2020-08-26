Карантин в Одессе: страшно ездить в общественном транспорте

Коронавирус в Одессе, увы, не отступает. Город угодил в «желтую» карантинную зону, а муниципалитет заявил об ужесточении противоэпидемических мер. В частности, возобновлены, как и в период жесткого карантина весной, строгие ограничения в работе общественного транспорта. Число пассажиров в салоне не должно превышать количества сидячих мест, и все граждане обязательно должны находиться в масках. А так как нашим людям зачастую распоряжение властей — не указ, для организованной посадки в транспорт пассажиров КП «Одесгорэлектротранс» были созданы специальные команды.

Состоят команды из кондукторов, которые на узловых и конечных остановках должны руководить посадкой: проводить разъяснительную работу по новым карантинным требованиям и помогать водителю справиться с наплывом желающих во что бы то ни стало попасть в салон. В общем — чтоб стекла у трамваев и троллейбусов не побили, как это случалось в марте-апреле. Таким образом, печется муниципалитет и о здоровье пассажиров, и о целости городского транспорта.

И действительно, на конечной трамваев Люстдорфской линии строгие проверяющие запускают в салон пассажиров только в порядке очереди, причем «живой». Служебное удостоверение, предъявленное человеком, спешащим на работу, не дает ему преимущества при посадке перед спешащими домой с Привоза. Зато все в масках. И все на «сидячих» местах. Какое-то время. А потом, через пару остановок, без любых ограничений — хоть стоя, хоть сидя, хоть на одной ноге из-за тесноты — доехать можно до самого Люстдорфа. На конечной никаких посадочных команд не наблюдается. Так что, вероятно, и до Рыбпорта без суровых ограничительных мер добраться можно. Причем граждане едут на этих маршрутах на пляж, наверное, со всех «разноцветных» зон Украины.

А вот на маршруте трамвая №10, по словам сотрудницы нашей редакции Дианы Боровской, посадочные команды имеются не только на конечной, но и на остановках у «Дома мебели» и на улице Малиновского.

— Работают по два человека, — рассказала Диана. — Пассажиров запускают только через переднюю дверь и требуют надевать маски.

Патрульные полицейские начали проверять количество пассажиров и в маршрутках. Правда, судя по всему, не во всех.

— Мы ездили на море 259-й маршруткой, — поделилась Диана. — Автобусов на этом маршруте мало, а людей много. Так что набилась маршрутка битком. Маски надевать никто не требует. Водитель только попросил, чтобы окна в салоне зашторили — на всякий случай.

В общем, справиться с пассажирской стихией городу пока что не очень удается. Понятно — «ехать надо всем». Главное — до красной зоны не доехать.

Кстати, карантин в Украине могут продлить еще на два месяца.

Фото М. Котовой