Какую проблему Затоки и Белгород-Днестровского порта планирует решить новый владелец

Анонимный покупатель Белгород-Днестровского порта планирует решить одну из главных проблем предприятия и одновременно помочь курортной Затоке.
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на комментарий Евгения Богуславского, владельца фирмы, которая на аукционе представляла интересы нового владельца порта.
По словам Богуславского, много рассказать он не может из-за соглашения о неразглашении, но он однозначно заявил, что новый покупатель будет восстанавливать мост в Затоке, разрушенный российскими войсками.
— В данном проекте я действую в интересах инвестора. Он всеми планами со мной не делился. Но относительно моста могу сказать, что он будет его восстанавливать. Это будет не в этом году, потому что не все сразу, — рассказал Богуславский.
Напомним, недавно, после 12 неудачных попыток, удалось найти покупателя на Белгород-Днестровский порт за 90 млн грн.
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