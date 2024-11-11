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Яку проблему Затоки та Білгород-Дністровського порту планує вирішити новий власник

Яку проблему Затоки та Білгород-Дністровського порту планує вирішити новий власник

Анонімний покупець Білгород-Дністровського порту планує вирішити одну з головних проблем підприємства та одночасно допомогти курортній Затоці.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на коментар Євгена Богуславського, власника фірми, яка на аукціоні представляла інтереси нового власника порту.

Зі слів Богуславського, багато розповісти він не може через угоду про нерозголошення, але він однозначно заявив, що новий покупець буде відновлювати міст у Затоці, зруйнований російськими військами.

— У даному проєкті я дію в інтересах інвестора. Він всіма планами зі мною не ділився. Але щодо мосту можу сказати, що він буде його відновлювати. Це буде не цього року, бо не все одразу, – розповів Богуславський.

Нагадаємо, нещодавно, після 12 невдалих спроб, вдалося знайти покупця на Білгород-Дністровський порт за 90 млн грн.

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