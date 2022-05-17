Рашисты не оставляют попыток «добить» мост через Днестровский лиман

Сегодня ночью, 17 мая, было зафиксировано еще два попадания рашистских крылатых ракет в мост через Днестровский лиман в Затоке Одесской области. После предыдущих «прилетов» этот мост не работает уже более двух недель.

По сообщению Оперативного командования «Юг», мост поврежден настолько, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат. Но сейчас их проведение невозможно, равно как и эксплуатация моста.

Напомним, первый ракетный удар по мосту в Затоке враг нанес 26 апреля. Тогда из трех ракет две не попали в цель, а одна частично повредила сооружение.

27 апреля по мосту в Затоке был нанесен второй удар. В результате мост был разрушен.

2 мая рашисты нанесли по мосту через Днестровский лиман третий ракетный удар. По всей вероятности, по мосту стреляли сверхзвуковыми ракетами «Оникс» из берегового комплекса «Бастион» с территории оккупированного Крыма.

Как сообщала «Одесская жизнь», 16 мая 2022 года рашисты в очередной раз запустили ракеты по Одесской области. В результате разрушена база отдыха и окрестные жилые дома.

В тот же день рашисты попытались второй раз обстрелять Одесский регион ракетами. Но вторая ракета была сбита силами ПВО.