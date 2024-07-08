Какой церковный и народный праздник сегодня, 8 июля: приметы, запреты и традиции

Напомним, что православные в Украине пользуются двумя календарями: новоюлианским (новый стиль) и юлианским (старый стиль). По новому стилю православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше.

Кем был великомученик Прокопий

Святой Прокопий, известный также как Неаний, родился в Иерусалиме в III веке. Его отец был знатным римлянином-христианином, а мать исповедовала язычество. В юности Прокопий получил основательное образование и военное обучение.

Впоследствии во время правления императора Диоклетиана началось жестокое гонение на христиан. Не желая отречься от веры, Прокопий открыто проповедовал христианство, за что был арестован и брошен в темницу.

После многочисленных пыток и испытаний Прокопий не сломался и мужественно пронес свою веру до конца. По приказу императора его казнили, а тело сожгли.

Святой Прокопий считается одним из первых мучеников верой во Христа на Востоке. Его подвиг стал примером стойкости и непоколебимой веры для многих людей.

Праздник явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы

Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы — это знаменательное событие в 1579 году в городе Казань.

После страшного пожара, уничтожившего часть города, десятилетней девочке Матроне во сне явилась Богородица, которая повелела ей откопать Ее икону из-под обломков.

После выполнения указания икона была торжественно перенесена в храм, где сразу же стали совершаться многочисленные исцеления.

С этого времени Казанская икона Пресвятой Богородицы стала одной из самых почитаемых святынь русской православной церкви. Ее считают покровительницей россии и покровительницей во всех нуждах.

Церковный праздник 8 июля по старому стилю

8 июля по старому календарному стилю — день памяти преподобномученицы Февронии. Также по старому стилю до 11 июля продолжается Петров пост 2024 года.

Зажинки или Прокопьев день: традиции и запреты

Зажинки, или Прокопьев день, – это народный праздник, отмечаемый 8 июля.

С этого дня наши предки начинали жатву. Первый сноп обычно срезала хранительница рода (мать или старшая дочь). Она торжественно заносила его в дом, где его украшали цветами и лентами.

Из него выпекали обереговой хлеб, который потом делили между всеми членами семьи и кормили скот.

Считалось, что такие действия обеспечат богатый урожай и благополучие в течение года.

На Зажинках существовали и определенные запреты:

Нельзя было ругаться и ссориться;

Нельзя было выносить сор из избы;

Нельзя было занимать деньги;

Нельзя было купаться в водоемах;

нельзя было проводить свадьбу, поскольку считалось, что брак, заключенный в этот день, не будет счастливым;

нельзя было одалживать зерно. Считалось, что это может принести беду и неурожай.

Эти запреты основывались на народных верованиях и имели целью защитить людей от злых сил и неудач во время жатвы.

Зажинки — это не только день начала уборки урожая, но и время, когда люди благодарят за щедрые дары природы и просят благословения на дальнейший труд.

Именинники 8 июля

День ангела по новому стилю сегодня у Дмитрия и Прокопия.

Именины по старому стилю отмечают Константин, Леонид, Петр, Федор и Давид.