Яке церковне і народне свято сьогодні, 8 липня: прикмети, заборону і традиції

Нагадаємо, що православні в Україні користуються двома календарями: новоюліанським (новий стиль) та юліанським (старий стиль). За новим стилем православні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше.

Ким був великомученик Прокопій

Святий Прокопій, відомий також як Неаній, народився в Єрусалимі в III столітті. Його батько був знатним римлянином-християнином, а мати сповідувала язичництво. Протягом юності Прокопій отримав ґрунтовну освіту та військове навчання.

Згодом, під час правління імператора Діоклетіана, розпочалося жорстоке гоніння на християн. Не бажаючи зректися віри, Прокопій відкрито проповідував християнство, за що був заарештований і кинутий до темниці.

Після численних тортур і випробувань Прокопій не зламався і мужньо проніс свою віру до кінця. За наказом імператора його стратили, а тіло спалили.

Святий Прокопій вважається одним із перших мучеників за віру в Христа на Сході. Його подвиг став прикладом стійкості та непохитної віри для багатьох людей.

Свято явлення Казанської ікони Пресвятої Богородиці

Явлення Казанської ікони Пресвятої Богородиці – це знаменна подія, що сталася 1579 року в місті Казань.

Після страшної пожежі, що знищила частину міста, десятирічній дівчинці Матроні уві сні з’явилася Богородиця, яка повеліла їй відкопати Її ікону з-під уламків.

Після виконання вказівки ікона була урочисто перенесена до храму, де відразу ж почали відбуватися численні зцілення.

З того часу Казанська ікона Пресвятої Богородиці стала однією з найшанованіших святинь російської православної церкви. Її вважають покровителькою росії та заступницею у всіх потребах.

Церковне свято 8 липня за старим стилем

8 липня за старим календарним стилем – день пам’яті преподобномучениці Февронії. Також за старим стилем до 11 липня триває Петрів піст 2024.

Зажинки, або Прокоп’єв день: традиції та заборони

Зажинки, або Прокоп’єв день, – це народне свято, що відзначається 8 липня.

З цього дня наші предки розпочинали жнива. Перший сноп зазвичай зрізала берегиня роду (мати або старша дочка). Вона урочисто заносила його до хати, де його прикрашали квітами та стрічками.

З нього випікали обереговий хліб, який потім ділили між усіма членами родини та годували худобу.

Вважалося, що такі дії забезпечать багатий урожай та добробут протягом року.

На Зажинки існували й певні заборони:

Не можна було лаятися та сваритися;

Не можна було виносити сміття з хати;

Не можна було позичати гроші;

Не можна було купатися у водоймах;

не можна було проводити весілля, оскільки вважалося, що шлюб, укладений в цей день, не буде щасливим;

не можна було позичати зерно. Вважалося, що це може принести біду і неврожай.

Ці заборони ґрунтувалися на народних віруваннях та мали на меті захистити людей від злих сил та невдач під час жнив.

Зажинки – це не лише день початку збирання врожаю, але й час, коли люди дякують за щедрі дари природи та просять благословення на подальшу працю.

Іменинники 8 липня

День ангела за новим стилем сьогодні у Дмитра і Прокопія.

Іменини за старим стилем відзначають Костянтин, Леонід, Петро, Федор і Давид.