Нельзя готовить выпечку, переставлять мебель или переезжать: что отмечает церковь 25 июня

Церковный праздник сегодня, 25 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
25 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
25 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память святой преподобномученицы Февронии.
Кто такая святая преподобномученица Феврония
Феврония воспитывалась в монастыре под опекой своей тетки, игуменьи Вриенны, которая назначила ей более строгий режим жизни, чем другим монахиням. Благодаря этому Феврония выросла сильной в вере и духовно зрелой. Во время царствования Диоклетиана она стала мученицей за веру во Христа, отдав жизнь за свою религию. Феврония сочувствовала христианам, поскольку ее мать также была глубоко верующей христианкой, что повлияло на ее духовное развитие. После ее смерти верующие пытались похитить ее мощи, но Лисимах, соотечественник Февронии, охранял их, не допуская хищения. Жизнь и мученическая смерть Февронии вдохновляют верующих до сегодняшнего дня, напоминая о силе веры и стойкости в испытаниях.
Народные приметы 25 июня
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: много клевера растет — к дождливому месяцу;
- жаркий и сухой день — к тому, что грибов летом будет мало;
- дождь — ждите большого урожая меда;
- над водоемом видна радуга — к дождю;
- днем жарко — еще 40 дней будет такая погода.
Что нельзя делать 25 июня
Сегодня нельзя делать следующее:
- Нельзя замешивать тесто и готовить выпечку — будут финансовые проблемы.
- Запрещено переставлять мебель или переезжать — ждите неприятностей.
- Не стоит работать в саду или на огороде — неблагоприятные для этого дни.
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