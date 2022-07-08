Какой должна быть минимальная пенсия с 1 июля

1 июля увеличился прожиточный минимум. В Украине минимальна пенсия равна его значению для нетрудоспособных лиц, что составляет теперь 2027 грн.

В среднем на человека в месяц он составил 2508 гривен, для трудоспособных — 2600 гривен, для нетрудоспособных (пенсионеров и лиц с инвалидностью) — 2027 гривен. Напомним, что минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Но она не соответствует реальным потребностям пожилых людей. А перерасчеты, если и происходят два-три раза в год, не позволяют переиграть инфляцию.

К примеру, в прошлом году реальная стоимость прожиточного минимума в Украине, по словам министра социальной политики Марины Лазебной, составляла 4200 — 4300 гривен. Притом, что тогда каждый пятый пенсионер получал меньше 2000 гривен.

С учетом оценочной инфляции на 2022 год минимальная пенсия, по словам старшего научного сотрудника Института демографии Лидии Ткаченко, должна быть 4680 гривен. В таком случае пенсионеры действительно могли бы обеспечить свои минимальные потребности.

Ранее «Одесская Жизнь» на примерах рассказывала, как рост прожиточного минимума с 1 июля 2022 отразится на размерах пенсий, а также различных доплат и надбавок.

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