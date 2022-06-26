Повышение пенсий в июле: примеры

Разбираемся на примерах: у кого и на сколько вырастут выплаты? С 1 июля в Украине произойдет плановое увеличение прожиточного минимума. Как это повлияет на пенсии, а также на различные доплаты и надбавки, мы традиционно показываем на примерах. Считаем, что так мы помогаем пенсионерам разобраться в своих пенсиях.

О минимальной пенсии, надбавках и повышениях

Для пенсионеров прожиточный минимум вырастет с 1934 гривен до 2027 гривен, то есть на 93 гривны. Это означает автоматический перерасчет пенсий и некоторых надбавок. Теперь никакая пенсия не может быть меньше 2027 гривен. При этом размер максимальной пенсии увеличивается до 20 270 гривен (10 минимальных). Во многих случаях к указанному прожиточному минимуму привязан размер доплаты за сверхнормативный стаж (если основной размер пенсии выше минимального). Но такой перерасчет коснется только неработающих пенсионеров. Тем, кто работает, перерасчет с более высоким прожиточным минимумом сделают только после увольнения.

Если же говорить, например, о надбавках ветеранам, то их пересчитывают независимо от того, работает человек или нет. Ветераны войны и жертвы нацистских преследований имеют право на надбавку к пенсии в размере от 10% до 50% прожиточного минимума (смотрите таблицу «Надбавки к страховым пенсиям» на странице 2). От указанного показателя зависят и пенсии за особые заслуги – от 20% до 40%. При этом у некоторых участников боевых действий и инвалидов войны доплаты к пенсии могут варьироваться в пределах от 210% до 650% прожиточного минимума.

Минимальные пенсии по инвалидности для военнослужащих тоже привязаны к указанному прожиточному минимуму – колеблются в пределах от 100% до 130%, в зависимости от группы инвалидности, звания и вида службы.

Напомним также, что пенсия по потере кормильца-военнослужащего не может быть ниже двух прожиточных минимумов (4054 гривни), а минимальная пенсия шахтера при наличии 15 лет подземного стажа составляет три таких минимума (6081 гривна).

Немножко вырастет и надбавка к пенсии почетным донорам. Но она привязана к другому виду прожиточного минимума – на одно лицо в расчете на месяц. Такой прожиточный минимум увеличивается с 2392 гривен до 2508 гривен. Это значит, что надбавка донорам увеличивается с 239,20 до 250,80 гривни, то есть на 11,60 гривни.

Немного математики

Теперь просчитаем, как увеличение прожиточного минимума может повлиять на пенсию. Примеров такого перерасчета может быть множество и чаще всего прибавка бывает невысокой. Хотя людям с максимальной пенсией достанется максимальная прибавка. Мы же возьмем два случайных примера самых обычных пенсий.

Работающие пенсионеры должны знать

В мае некоторым работающим пенсионерам сделали перерасчет пенсий за время, отработанное после выхода на пенсию. Перерасчет был сделан без заявлений пенсионеров задним числом с 1 апреля. Как сообщили в Пенсионном фонде, размер пенсии вырос у 595 тысячи пенсионеров, а средний размер повышения составил 168 гривен. Доплату за апрель и май выплатили в июне вместе с новым размером пенсии. Таким людям важно не запутаться, когда они получат пенсию в июле, кому-то покажется, что она, наоборот, уменьшилась по сравнению с июньской, ведь в июне ее принесли с доплатой за предыдущие два месяца. Также сообщалось, что такой перерасчет в мае успели сделать не всем, и часть людей должны получить доплату только в июле.

Пример 1

Женщине 70 лет. Не работает. Стаж — 29 лет, индивидуальный размер зарплаты — 5567,68 гривни. Общий размер пенсии в июне 2022 года – 2100 гривен, в том числе:

– основной размер пенсии по возрасту — 1614,63 грн. (5567,69 грн. х 0,29);

– доплата до прожиточного минимума — 319,37 грн. (до 1934 грн.);

– доплата за 9 лет сверхнормативного стажа — 145,32 грн. (1614,63 грн. х 9%);

– доплата до размера минимальной пенсионной выплаты (до 2100 грн.) — 20,68 грн.

С 1 марта 2022 года пенсия для указанной категории лиц не может быть ниже 2100 гривен. В этом примере видим, что пенсия со всеми надбавками не дотягивает до этой сумы, потому к ней еще добавили 20,68 гривни, чтобы общий размер пенсии был не ниже указанной суммы.

С 1 июля общий размер пенсии должен составить 2172,32 гривни, в том числе:

– основной размер пенсии по возрасту — 1614,63 грн.;

– доплата до нового прожиточного минимума (до 2027 грн.) — 412,37 грн.;

– доплата за 9 лет сверхнормативного стажа — 145,32 грн.

В этом примере видим рост пенсии на 72,32 гривни именно за счет роста прожиточного минимума. Основной размер пенсии и доплата за стаж остаются неизменными. А размер доплаты до прожиточного минимума растет так, что общий размер пенсии переваливает за 2100 гривен (необходимость в доплате до указанной суммы в размере 20,68 гривни отпадает).

Пример 2

Мужчине 65 лет. Не работает. Стаж — 40 лет, индивидуальный размер зарплаты — 9279,48 гривни. Общий размер пенсии в июне 2022 года – 3808,49 гривни, в том числе:

– основной размер пенсии по возрасту — 3711,79 грн. (9279,48 грн. х 0,40);

– доплата за 5 лет сверхнормативного стажа — 96,70 грн. (1934 грн. х 5%).

С 1 июля общий размер пенсии должен составить 3813,14 гривни, в том числе:

– основной размер пенсии по возрасту — 3711,79 грн.;

– доплата за 5 лет сверхнормативного стажа — 101,35 грн. (2027 грн. х 5%).

Рост пенсии с 1 июля в этом примере составляет всего лишь 4,65 гривни за счет незначительного увеличения размера доплаты за сверхнормативный стаж.

Обратим внимание на разницу подходов к определению доплаты за переработанные годы. Женщина ушла на пенсию до реформы, то есть до октября 2011 года, таким образом, ее сверхнормативный стаж составляет 9 лет (свыше 20 лет). При этом ее основной размер пенсии ниже прожиточного минимума, потому 9% берем от основного размера пенсии. В свою очередь мужчина ушел на пенсию после реформы 2011 года, потому его сверхнормативный стаж составляет всего 5 лет (свыше 35 лет для мужчин). Но его пенсия выше прожиточного минимума, потому 5% берем от прожиточного минимума.

Автор Сергей КОРОБКИН