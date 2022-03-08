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Как изменить место получения пенсии и других выплат для тех, кто покинул дом

Как изменить место получения пенсии и других выплат для тех, кто покинул дом

Жителям Украины разрешили оформлять переадресацию пенсий онлайн.

Рецепты

В Украине, несмотря на военное положение, вовремя началась выдача пенсий и других социальных выплат. Те, кто получает пенсии на почте и изменили свое место пребывания во время войны, теперь могут переадресовать выплаты онлайн.

Сделать переадресацию можно на сайте «Укрпочты»*. Понадобится ввести контактные данные, указать новый адрес и выбрать способ доставки пенсий. На каждую выплату (пенсия, субсидия или другие выплаты) нужно подавать отдельную заявку.

«Укрпочта» призывает граждан выбирать вариант получения пенсии в отделениях, ведь почтальонов не хватает.

Ссылка на сайт Укрпочты, по которой можно сменить место получения выплат: https://www.ukrposhta.ua/ua/zaiavka-na-pereadresatsiiu-pensii?fbclid=IwAR3Z5blunMZhkDKmMlOKg3xuyselInNN4YUAZ2iRV92uiVp2CS4LcwWO6-A

Источник: obozrevatel.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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