Когда пересчитают пенсии работающим пенсионерам?

С 1 апреля должен быть произведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Но апрельский перерасчет имеет свои особенности, например – даже в прошлом, довоенном, году его не смогли произвести вовремя. Когда ждать повышения пенсии в этом году?

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров был запланирован графиком повышения выплат, представленном Министерством социальной политики еще в конце прошлого года. И если его и сделают в этом году, то, наверняка, тоже с опозданием.

Напомним, что перерасчет положен, прежде всего, тем работающим пенсионерам, у кого по состоянию на 1 марта накопилось два года неучтенного стажа*. Пересчитывают пенсии в таком случае автоматически — без заявления пенсионера.

В прошлом году такой перерасчет задним числом смогли сделать только в июне, так как изменились сроки подачи отчетности об уплате страховых взносов (с ежемесячной на ежеквартальную). Тогда в Пенсионный фонд несвоевременно поступили необходимые данные персонифицированного учета и нельзя было точно посчитать, у кого сколько накопилось стажа, и определить право на очередной перерасчет. Учитывая, что боевые действия начались еще в феврале, то в этом году проблема с определением права на перерасчет для многих людей может оказаться еще острее.

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 апреля прошлого года пересчитали 633 тысячи пенсий работающих. При этом реальное увеличение пенсий произошло только в половине случаев – повышение почувствовали всего 313 тысяч пенсионеров. Средний размер повышения тогда составил 193 гривни.

* Согласно статье 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Сергей Коробкин, независимый консультант