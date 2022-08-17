Новости Одессы и Одесской области

Какой будет штраф, если в объявлениях о вакансиях ограничивают возраст?

Какой будет штраф, если в объявлениях о вакансиях ограничивают возраст?

С января этого года работодателям запрещено указывать в объявлениях о вакансии пол, возраст кандидатов, расу или цвет кожи.

Нельзя также упоминать о политических, религиозных убеждениях и других признаках, не связанных с характером работы. За это предусмотрен штраф в размере десяти минимальных зарплат (на сегодняшний день — 65 тысяч гривен).

Правда, порядок уплаты штрафов за нарушение требований к рекламе по трудоустройству был принят только 5 августа. Выписывать штраф будет Государственная служба по вопросам труда, а деньги будут направляться в государственный бюджет.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала как одесситам старше 40 лет найти работу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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