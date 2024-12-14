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Какими будут графики отключения света в Одессе 15 декабря

Какими будут графики отключения света в Одессе 15 декабря

Из-за значительного повреждения энергообъектов страны вследствие российских ракетно-дроновых атак, последняя из которых была в пятницу, 13 декабря, энергетики вынуждены вводить ограничения в электроснабжении потребителей. Они продолжат действовать и завтра, в воскресенье, 15 декабря 2024 года.

По данным НЭК «Укрэнерго», время применения и объем ограничений в воскресенье будут такими:

Для бытовых потребителей:

  • 08:00 – 14:00 – одна очередь отключений;
  • 14:00 – 17:00 – две очереди отключений;
  • 17:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

  • 08:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.

При этом время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

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А по информации ДТЭК, отключать свет в Одессе и Одесской области завтра будут по таким графикам:

  • 1 группа: с 18:00 до 21:00;
  • 2 группа: с 10:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00;
  • 3 группа: с 12:00 до 16:00;
  • 4 группа: с 14:00 до 17:00;
  • 5 группа: с 15:00 до 19:00;
  • 6 группа: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 18:00.

Узнать свою группу можно на сайте ДТЭК «Одесские электросети», заполнив соответствующую форму.

Напомним, сегодня утром, 14 декабря, компания ДТЭК отменила экстренные отключения света в Одессе и Одесском районе, введенные накануне из-за перегрузки в сети после очередного массированного обстрела россиян в пятницу, 13 декабря.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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