Какими будут графики отключения света в Одессе 15 декабря

По данным НЭК «Укрэнерго», время применения и объем ограничений в воскресенье будут такими:

Для бытовых потребителей:

08:00 – 14:00 – одна очередь отключений;

14:00 – 17:00 – две очереди отключений;

17:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

08:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.

При этом время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

А по информации ДТЭК, отключать свет в Одессе и Одесской области завтра будут по таким графикам:

1 группа: с 18:00 до 21:00;

2 группа: с 10:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00;

3 группа: с 12:00 до 16:00;

4 группа: с 14:00 до 17:00;

5 группа: с 15:00 до 19:00;

6 группа: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 18:00.

Узнать свою группу можно на сайте ДТЭК «Одесские электросети», заполнив соответствующую форму.

Напомним, сегодня утром, 14 декабря, компания ДТЭК отменила экстренные отключения света в Одессе и Одесском районе, введенные накануне из-за перегрузки в сети после очередного массированного обстрела россиян в пятницу, 13 декабря.

Статья по теме: Три простых способа эффективно экономить электричество.