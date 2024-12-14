Новости Одессы и Одесской области

Россияне атаковали Одессу баллистикой – прогремели мощные взрывы

Россияне атаковали Одессу баллистикой – прогремели мощные взрывы

Сегодня, в субботу, 14 декабря, около трех часов дня в Одессе и Одесской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. И почти сразу же горожане услышали мощные взрывы.

Мониторинговые Телеграм-каналы сообщали об угрозе применения баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

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Позже стало известно как о возможных «прилетах» (на месте виден характерный столб дыма), так и о работе наших сил противовоздушной обороны (в небе заметны характерные «облака»).

Также очевидцы сообщают, что всего прозвучали четыре взрыва (баллистика + наше ПВО). Кроме того, некоторые Телеграм-каналы пишут о повторной атаке на энергообъекты. В домах у некоторых одесситов мигнул свет.

Подробности на данный момент неизвестны, но сообщается об угрозе повторных пусков. И поэтому до отбоя желательно оставаться в укрытии.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

Отметим, что в ночь на 14 декабря в Одессе также прогремели два взрыва – это ПВО успешно «отработала» по вражеским дронам-разведчикам.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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