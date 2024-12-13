Масштабный удар по энергетике: последствия атаки 13 декабря

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня враг ударил по Украине крылатыми ракетами и баллистикой. Предварительно, одна из ракет была северокорейского производства.

Защитникам украинского неба удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет — самолетами F-16.

Такой он «мирный план» путина и так он «хочет переговоров», подчеркнул Зеленский.

«И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар — массовая реакция. Только так останавливается террор», — добавил он.

Воздушные силы Украины официально сообщают, что сегодня сбили 81 ракету из 94 и 80 беспилотников — из 193.

В Одесском регионе ПВО отработало по всем целям

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что российские террористы дважды за утро атаковали Одесскую область.

На рассвете пятницы враг запустил на юг нашей области ударные беспилотники. Обошлось без последствий.

Утром россияне атаковали Одесский район ракетами. Наши силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

В результате попадания осколков вражеской ракеты есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности офисного помещения частной транспортной компании и восьми грузовиков. На месте работают все соответствующие службы.

К счастью, без пострадавших, отметил Кипер.

Ситуация в энергетике

В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций (ТЭС).

В компании отметили, что в этом году это уже двенадцатая массированная атака на украинскую энергетику и девятая массированная атака на энергетические предприятия ДТЭК. А всего с начала полномасштабного вторжения их теплоэлектростанции были обстреляны более 200 раз.

Вследствие этого увеличено количество очередей графика почасовых отключений.

«Аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах начались сразу после отбоя воздушной тревоги. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия российских ударов», — добавили в Укрэнерго.