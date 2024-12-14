Якими будуть графіки відключення світла в Одесі 15 грудня

Через значне пошкодження енергооб’єктів країни внаслідок російських ракетно-дронових атак, остання з яких була в п’ятницю, 13 грудня, енергетики вимушені вводити обмеження в електропостачанні споживачів. Вони продовжать діяти й завтра, у неділю, 15 грудня 2024 року.
За даними НЕК «Укренерго», час застосування та обсяг обмежень у неділю будуть такими:
Для побутових споживачів:
- 08:00 – 14:00 – одна черга відключень;
- 14:00 – 17:00 – дві черги відключень;
- 17:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу:
- 08:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.
При цьому час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
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А за інформацією ДТЕК, відключати світло в Одесі та Одеській області завтра будуть за такими графіками:
- 1 група: з 18:00 до 21:00;
- 2 група: з 10:00 до 13:00 та з 20:00 до 23:00;
- 3 група: з 12:00 до 16:00;
- 4 група: з 14:00 до 17:00;
- 5 група: з 15:00 до 19:00;
- 6 група: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 18:00.
Дізнатися свою групу можна на сайті ДТЕК «Одеські електромережі», заповнивши відповідну форму.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 14 грудня, компанія ДТЕК скасувала екстрені відключення світла в Одесі та Одеському районі, введені напередодні через перевантаження в мережі після чергового масованого обстрілу росіян у п’ятницю, 13 грудня.
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