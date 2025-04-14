Одесский национальный морской университет (ОНМУ) направил открытое письмо в Кабинет Министров Украины, где высказал свою позицию по оптимизации сети морских вузов.

Напомним, в апреле 2025 года было приняло новое решение о реорганизации морских вузов, а именно, образование Украинской государственной морской академии путем присоединения к ней Национального университета «Одесская морская академия» и Одесского национального морского университета.

Ранее сообщалось, что морская академия должна быть присоединена к морскому университету. Это вызвало сопротивление со стороны руководства академии.

В обращении сказано, что коллектив ОНМУ в целом поддерживает стратегические цели «оптимизации и укрупнения высших учебных заведений.

Однако в университете обращают внимание, что во втором варианте объединения есть ряд негативных факторов для морского образования, что в дальнейшем может иметь влияние на морскую отрасль в целом.

В частности, для ОНМУ появляется риск потери конкурентных позиций на мировом рынке образовательных услуг в связи с появлением нового неизвестного бренда, в том числе в системе поиска партнеров для реализации научных и образовательных международных проектов.

Кроме того, присоединение университета к новосозданном морскому вузу, которое не имеет статуса «Национальный», приведет к ухудшению условий труда сотрудников. Поскольку ОНМУ является национальным заведением высшего образования, на него не распространяется ограничение в предельных нормах материального стимулирования.

Также в ОНМУ считают, что новый вуз должен осуществлять многоуровневую подготовку специалистов морской отрасли, включая докторантуру.

“Именно поэтому КТК ОНМУ считает, что в случае создания в Украине нового заведения морского образования, к которому планируют присоединить два национальных университета, он должен быть создан в соответствии со статьей 28 Закона Украины «О высшем образовании» как Университет, то есть «многоотраслевое заведение высшего образования, осуществляющее инновационную образовательную деятельность по различным степеням высшего образования (в том числе доктора философии).”, — говорится в обращении коллектива.

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