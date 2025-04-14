Одеський національний морський університет (ОНМУ) надіслав відкритого листа до Кабінету Міністрів України, де висловив свою позицію щодо оптимізації мережі морських вишів.

Нагадаємо, у квітні 2025 року було ухвалено нове рішення про реорганізацію морських вишів, а саме, утворення Української державної морської академії шляхом приєднання до неї Національного університету «Одеська морська академія» та Одеського національного морського університету.

Раніше повідомлялося, що морська академія має бути приєднана до морського університету. Це викликало опір з боку керівництва академії.

У зверненні сказано, що колектив ОНМУ загалом підтримує стратегічні цілі «оптимізації та укрупнення вищих навчальних закладів.

Однак в університеті звертають увагу, що в другому варіанті об’єднання є низка негативних чинників для морської освіти, що надалі може вплинути на морську галузь загалом.

Зокрема, для ОНМУ з’являється ризик втрати конкурентних позицій на світовому ринку освітніх послуг у зв’язку з появою нового невідомого бренду, в тому числі в системі пошуку партнерів для реалізації наукових та освітніх міжнародних проєктів.

Крім того, приєднання університету до новоствореного морського вишу, який не має статусу «Національний», призведе до погіршення умов праці співробітників. Оскільки ОНМУ є національним закладом вищої освіти, на нього не поширюється обмеження в граничних нормах матеріального стимулювання на працівників.

Також в ОНМУ вважають, що новий виш має здійснювати багаторівневу підготовку фахівців морської галузі, включно з докторантурою.

«Саме тому КТК ОНМУ вважає, що в разі створення в Україні нового закладу морської освіти, до якого планують приєднати два національні університети, він має бути створений згідно зі статтею 28 Закону України «Про вищу освіту» як Університет, тобто «багатогалузевий заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії)», – йдеться у зверненні колективу.

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