Новости Одессы и Одесской области

Электронный паспорт в «Дія» стал официальным документом

Электронный паспорт в «Дія» стал официальным документом

23 августа в Украине вступил в силу закон о цифровых паспортах. Теперь они имеют такую же юридическую силу, как пластиковые или бумажные аналоги. Во всех организациях обязаны принимать паспорт в смартфоне.

Давайте разберемся, есть ли какие-то ограничения и что делать, если вам отказывают в обслуживании при предъявлении электронного паспорта.

Где взять Е-паспорт?

Электронный паспорт доступен только для владельцев пластиковых ID-карт и биометрических заграничных паспортов. Достаточно установить на телефон официальное приложение «Дія». Система автоматически сделает запрос в Единый демографический реестр и электронный паспорт появится на экране смартфона.

«Дія» не отображает внутренний паспорт-книжечку. Если вам хочется цифровой паспорт, то сперва нужно обменять свой бумажный паспорт на ID-карточку.

Как получить ID-паспорт в Одессе? Советы бывалых

Где принимают электронный паспорт?

Внутренний цифровой паспорт обязаны принимать везде. Согласно закону, Е-паспорт — это точно такой же официальный документ, который отображается в электронном виде. То есть он заменяет пластиковую ID-карту:

  • в поездках по железной дороге или самолетом внутри Украины
  • в гостиницах, магазинах, государственных учреждениях и на почте
  • в банках и финансовых учреждениях
  • в поликлиниках и больницах
  • для подтверждения личности по просьбе полиции

Даже если в какой-то организации нет специального сканера или планшета, чтобы считывать информацию с электронного паспорта, то ничего страшного не произойдет. Проверить действительность цифрового документа можно с помощью другого смартфона, на котором установлена «Дія». Отговорки чиновников и работников учреждений, что нет технической возможности и электронные паспорта пока не принимают, будут незаконными.

Что касается заграничного паспорта в «Дія», то его можно использовать только внутри страны. Пересечь границу по нему пока не получится. Для этого Украина должна подписать множество двусторонних международных договоров.

Какие еще есть ограничения для Е-паспорта?

Е-паспорт нельзя использовать для въезда и выезда на временно оккупированные территории. Кроме того, по электронному документу нельзя въезжать и находиться в пределах пограничной полосы, а также выходить в территориальное море и внутренние воды Украины

Что делать, если электронный паспорт не принимают?

Если после 23 августа у вас не принимают «Дія», то в Министерстве цифровой трансформации (Минцифра) рекомендуют обращаться в службу поддержки — chat.diia.gov.ua.

Расскажите, что именно произошло, где и при каких обстоятельствах. В Минцифре обещают разобраться в ситуации и исправить ее.

Читайте также: Режим «без бумаг» — перестанут ли чиновники требовать справки?

Фото: Дія

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить