23 августа в Украине вступил в силу закон о цифровых паспортах. Теперь они имеют такую же юридическую силу, как пластиковые или бумажные аналоги. Во всех организациях обязаны принимать паспорт в смартфоне.

Давайте разберемся, есть ли какие-то ограничения и что делать, если вам отказывают в обслуживании при предъявлении электронного паспорта.

Где взять Е-паспорт?

Электронный паспорт доступен только для владельцев пластиковых ID-карт и биометрических заграничных паспортов. Достаточно установить на телефон официальное приложение «Дія». Система автоматически сделает запрос в Единый демографический реестр и электронный паспорт появится на экране смартфона.

«Дія» не отображает внутренний паспорт-книжечку. Если вам хочется цифровой паспорт, то сперва нужно обменять свой бумажный паспорт на ID-карточку.

Где принимают электронный паспорт?

Внутренний цифровой паспорт обязаны принимать везде. Согласно закону, Е-паспорт — это точно такой же официальный документ, который отображается в электронном виде. То есть он заменяет пластиковую ID-карту:

в поездках по железной дороге или самолетом внутри Украины

в гостиницах, магазинах, государственных учреждениях и на почте

в банках и финансовых учреждениях

в поликлиниках и больницах

для подтверждения личности по просьбе полиции

Даже если в какой-то организации нет специального сканера или планшета, чтобы считывать информацию с электронного паспорта, то ничего страшного не произойдет. Проверить действительность цифрового документа можно с помощью другого смартфона, на котором установлена «Дія». Отговорки чиновников и работников учреждений, что нет технической возможности и электронные паспорта пока не принимают, будут незаконными.

Что касается заграничного паспорта в «Дія», то его можно использовать только внутри страны. Пересечь границу по нему пока не получится. Для этого Украина должна подписать множество двусторонних международных договоров.

Какие еще есть ограничения для Е-паспорта?

Е-паспорт нельзя использовать для въезда и выезда на временно оккупированные территории. Кроме того, по электронному документу нельзя въезжать и находиться в пределах пограничной полосы, а также выходить в территориальное море и внутренние воды Украины

Что делать, если электронный паспорт не принимают?

Если после 23 августа у вас не принимают «Дія», то в Министерстве цифровой трансформации (Минцифра) рекомендуют обращаться в службу поддержки — chat.diia.gov.ua.

Расскажите, что именно произошло, где и при каких обстоятельствах. В Минцифре обещают разобраться в ситуации и исправить ее.

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Фото: Дія