Как сообщает Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины, соответствующие изменения приняло накануне украинское правительство.

Что изменилось в приложении «Вдома»

Теперь при пересечении государственной границы Украины невакцинированным людям нужно будет установить приложение «Вдома». При этом приложение изменит свой функционал – его нужно будет устанавливать на 72 часа, до момента, когда человек сделает ПЦР-тест или тест на антиген. Проходить контроль по данным геолокации и делать фото больше не нужно.

Как зарегистрироваться в приложении «Вдома»

Для регистрации в приложении «Вдома» нужно будет указать следующие данные:

фамилия, имя, отчество;

серия и / или номер паспорта;

место самоизоляции;

номер телефона.

После этого в течение 72 часов человек должен сделать ПЦР или тест на антиген, сделанный в варифицированных Минздравом лабораториях Украины. Результат теста автоматически подтянется в приложение.

Если тест будет отрицательным, приложение можно удалять. В случае положительного результата нужно обратиться к своему семейному врачу.

Если же по каким-то причинам после пересечения украинской границы тест не будет сделан, то через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматически передается в правоохранительные органы, после чего полиция будет проводить выборочную проверку пребывания в месте самоизоляции.

В случае если человек не захочет устанавливать приложение, то гражданам Украины придется пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам будет отказано во въезде на территорию Украины.

Более наглядно вся процедура представлена в инфографике:

Другие новости о мобильных приложениях:

Фото: thedigital.gov.ua, инфографика: Vgorode