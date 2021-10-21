Правила пользования мобильным приложением «Вдома» после возвращения в Украину из-за границы стали проще.
Как сообщает Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины, соответствующие изменения приняло накануне украинское правительство.
Что изменилось в приложении «Вдома»
Теперь при пересечении государственной границы Украины невакцинированным людям нужно будет установить приложение «Вдома». При этом приложение изменит свой функционал – его нужно будет устанавливать на 72 часа, до момента, когда человек сделает ПЦР-тест или тест на антиген. Проходить контроль по данным геолокации и делать фото больше не нужно.
Как зарегистрироваться в приложении «Вдома»
Для регистрации в приложении «Вдома» нужно будет указать следующие данные:
- фамилия, имя, отчество;
- серия и / или номер паспорта;
- место самоизоляции;
- номер телефона.
После этого в течение 72 часов человек должен сделать ПЦР или тест на антиген, сделанный в варифицированных Минздравом лабораториях Украины. Результат теста автоматически подтянется в приложение.
Если тест будет отрицательным, приложение можно удалять. В случае положительного результата нужно обратиться к своему семейному врачу.
Если же по каким-то причинам после пересечения украинской границы тест не будет сделан, то через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматически передается в правоохранительные органы, после чего полиция будет проводить выборочную проверку пребывания в месте самоизоляции.
В случае если человек не захочет устанавливать приложение, то гражданам Украины придется пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам будет отказано во въезде на территорию Украины.
Более наглядно вся процедура представлена в инфографике:
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Фото: thedigital.gov.ua, инфографика: Vgorode