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«Цифровой министр» потроллил пользователей поддельной «Дії»

«Цифровой министр» потроллил пользователей поддельной «Дії»

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров намекнул тем, кто покупает и использует поддельное приложение «Дія»

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В своем телеграм-канале министр написал:

Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайн стиле Дии, которая устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk). Цель — создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетним. Конечно же документы не валидируются через QR. И, для тех, кто покупает подобные «сервисы», будьте осторожны, можно попасть под статью «подделка документов».
Поставил задачу команде разработать новый электронный документ «паспорт заключённого», организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками

Он продемонстрировал новый документ, который намекает, что за подделку цифрового государственного сервиса предусмотрено вполне реальное наказание по уголовнной статье о подделке документов.

Дело в том, что ранее стало известно, что мошенники создали и продают фейковую програму «Дія», являющуюся клоном государственного приложения.

В поддельной версии сразу есть все документы, а пользователи могут сами редактировать данные, подставляя фотографии и меняя любые имена, фамилии и цифры.

Скорее всего поводом для создание фейкового приложения послужила необходимость предоставлять сертификат о вакцинации от коронавируса при входя в публичные места, как этого требует законодательство.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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