Как в Одессе будут ходить трамваи и троллейбусы 1 января

В первый день нового, 2024-го года, 1 января, одесский городской электротранспорт будет курсировать в обычном режиме.
Об этом сообщили на предприятии «Одесгорэлектротранс».
«Уважаемые пассажиры! Городской электротранспорт 01.01.2024 будет курсировать по обычному графику, без изменений»,
– отмечается в сообщении.
Напомним, на 28 и 29 декабря были внесены изменения в маршруты троллейбусов №7 и №9. Но уже 30 декабря они вернулись на свои привычные маршруты.
Также стоит напомнить, что комендантский час в Одессе и области в новогоднюю ночь отменять не будут.
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