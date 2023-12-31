Как в Одессе будут ходить трамваи и троллейбусы 1 января

Об этом сообщили на предприятии «Одесгорэлектротранс».

«Уважаемые пассажиры! Городской электротранспорт 01.01.2024 будет курсировать по обычному графику, без изменений»,

– отмечается в сообщении.

Напомним, на 28 и 29 декабря были внесены изменения в маршруты троллейбусов №7 и №9. Но уже 30 декабря они вернулись на свои привычные маршруты.

Также стоит напомнить, что комендантский час в Одессе и области в новогоднюю ночь отменять не будут.

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