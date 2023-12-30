Новости Одессы и Одесской области

Два одесских троллейбуса вернулись на привычный маршрут

Два одесских троллейбуса вернулись на привычный маршрут

Троллейбусы №7 и №9 вернулись на свои привычные маршруты. Это связано с окончанием ремонтных работ на улице Черняховского.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

«Движение троллейбусных маршрутов 7 и 9 по обычной схеме возобновлено», — говорится в сообщении.

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Из-за ремонта, который затеяли сотрудники филиала «Инфоксводоканал», троллейбус №9 курсировал до площади 10 апреля, а троллейбус №7 в направлении Архитекторской улицы ехал по улице Сегедской.

Напомним, недавно в Одессе официально презентовали один из 13 трамваев. Это 26-метровый трамвай-великан, состоящий из трех секций. Изготовляют их на заводе в городе Днепр. Для Одессы они были приобретены за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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