Новогодние праздники в Одессе: будут ли отменять комендантский час

В Одесской области продолжает действовать комендантский час. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер на итоговой пресс-конференции заявил, что в новогоднюю ночь эта мера останется в силе из-за угрозы провокаций.

Напомним, с 1 марта 2023 года комендантский час на территории Одессы и Одесской области действует с 00.00 до 05.00 утра. В указанные часы на улицах и других общественных местах запрещается пребывание людей без специально выданных пропусков и удостоверений.

Еще одно важное напоминание сделали в мэрии: использование и продажа пиротехнических средств остается строго запрещенным, независимо от их класса.

Этот запрет действует во время военного положения или до издания отдельного распоряжения.

Когда возникает желание ярко и громко праздновать, следует помнить о том, что рядом могут быть люди пожилого возраста, дети, больные, переселенцы и военные. Для них громкие взрывы салютов, петард и т.д. ассоциируются с угрозой, обстрелами, звуками взрывов и могут иметь тяжелые последствия физического и психологического характера, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов. Будьте ответственны, особенно сейчас!!!, — отметили в горсовете.

За незаконную продажу, а также незаконное обращение с пиротехническими изделиями предусмотрена ответственность согласно статьям 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа с возможной конфискацией пиротехники, а Уголовного кодекса Украины – от штрафа до лишения свободы.

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