Як в Одесі ходитимуть трамваї та тролейбуси 1 січня

Про це повідомили на підприємстві «Одесміськелектротранс».

«Шановні пасажири! Міський електротранспорт 01.01.2024 курсуватиме за звичайним графіком, без змін»,

– зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, на 28 та 29 грудня було внесено зміни до маршрутів тролейбусів №7 та №9. Але вже 30 грудня вони повернулися на свої звичні маршрути.

Також варто нагадати, що комендантську годину в Одесі та області у новорічну ніч скасовувати не будуть.

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