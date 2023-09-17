Как в небе над Одесчиной вражескую ракету сбили – опубликовано видео

Ранним утром воскресенья, 17 сентября 2023 года, русские террористы в очередной раз атаковали юг Одесской области крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Но наши Силы обороны, как всегда, не подвели и сбили большую часть воздушных целей.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал в сети видео, на котором представлена утренняя боевая работа подразделения воздушного командования «Юг». На видео показано, как выпушенная нашими военными ракета ПВО попадает точно в цель.

«Любимый город может спать спокойно», – прокомментировал Олещук.

Напомним, ночью 17 сентября враг совершил очередную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. На этот раз российские агрессоры задействовали крылатые ракеты воздушного базирования и ударные БпЛА «Shahed-136/131». Основной удар был направлен на юг Одесской области.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожены:

в Одесской области: 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 и 2 ударных БпЛА «Shahed-136/131»;

в Николаевской области: 3 ударных «шахеда».

Еще один беспилотник уничтожен подразделением других составляющих Сил обороны на Николаевщине.

Всего, по данным Генштаба ВСУ, наши силы ПВО успешно сбили 6 «шахедов» и 6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

В то же время в результате атаки были повреждены зернохранилище и сельскохозяйственные угодья в Березовском районе Одесской области. Пострадавших нет.

Фото иллюстративное