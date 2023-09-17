Война, день 571: юг Одесской области атаковали ракетами и беспилотниками

Сегодня, в воскресенье, 17 сентября 2023 года, начались пятьсот семьдесят первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, а враг продолжает атаковать территорию Украины, в частности, юг Одесской области, крылатыми ракетами и беспилотниками (БпЛА).

Последствия ракетной атаки на Одесщину в ночь на 17 сентября 2023 года

По официальной информации Генштаба ВСУ, ночью 17 сентября 2023 года противник нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА.

Всего зафиксировано 16 средств воздушного нападения:

6 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда);

10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 выпущены из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса.

Основное направление удара – юг Одесской области. Работала противовоздушная оборона. Также к отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 12 воздушных целей:

6 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131»;

6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области, на месте работает ГСЧС.

Как дела на фронте?

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также от циничных ракетных ударов пострадало мирное население города Харькова. В результате российских террористических атак погибли мирные граждане. Разрушено более 15 частных жилых домов, а также лицей и другая гражданская инфраструктура.

Под авиационные удары врага попали населенные пункты Степок Сумской области; Малая Волчья, Плетеневка, Синьковка, Копанки Харьковской области; Новоегоровка, Невское Луганской области; Серебрянка, Спорное, Клещеевка, Авдеевка, Северное, Красногоровка, Пречистовка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Светлая Долина, Малая Токмачка, Орехов и Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с тем чтобы не допустить перебрасывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили 13 атак противника в районе Клещеевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Курдюмовки и Андреевки Донецкой области. По результатам ведения наступательных (штурмовых) действий Силы обороны преуспевают в районе Клещеевки, вытесняют противника с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 11 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Северного, Ровнополья Донецкой области и Новодаровки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении наши воины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по пунктам управления, 12 – по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 3 зенитно-ракетных комплекса «Бук-М1» и 5 артиллерийских средств противника.

Больше подробностей о потерях врага с начала полномасштабного вторжения и по сей день – в инфографике: