Новости Одессы и Одесской области

Очередная атака на Одещину: есть попадания, пострадало два человека

Очередная атака на Одещину: есть попадания, пострадало два человека

Российские террористы в течение ночи 7 сентября в очередной раз нанесли массированный дроновый удар по припортовой и гражданской инфраструктуре юга Одесщины. Число пострадавших увеличилось.

Об этом сообщили в Одесской Областной прокуратуре.  

Там уточнили, что в результате атаки пострадали два водителя грузовиков.

Разрушениям подверглись элеватору и административным помещениям. Также взрывной волной поврежден ряд частных домов.

Прокуроры документируют последствия обстрелов.

Правоохранители начали расследование о нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, 6 сентября во время ночной атаки врага  над Одесской областью Силами противовоздушной обороны уничтожены 15 беспилотников типа «Shahed-136».

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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