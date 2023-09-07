Очередная атака на Одещину: есть попадания, пострадало два человека

Российские террористы в течение ночи 7 сентября в очередной раз нанесли массированный дроновый удар по припортовой и гражданской инфраструктуре юга Одесщины. Число пострадавших увеличилось.
Об этом сообщили в Одесской Областной прокуратуре.
Там уточнили, что в результате атаки пострадали два водителя грузовиков.
Разрушениям подверглись элеватору и административным помещениям. Также взрывной волной поврежден ряд частных домов.
Прокуроры документируют последствия обстрелов.
Правоохранители начали расследование о нарушении законов и обычаев войны.
Напомним, 6 сентября во время ночной атаки врага над Одесской областью Силами противовоздушной обороны уничтожены 15 беспилотников типа «Shahed-136».