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Разрушен жилой дом, сгорели зерновозы: фото последствий ночной атаки беспилотников на Одесщину

Разрушен жилой дом, сгорели зерновозы: фото последствий ночной атаки беспилотников на Одесщину

В результате налетов российских ударных дронов на Измаильский район пострадали 7 человек, поврежден жилой дом и сгорели зерновозы.

Фото последствий ночного налета «шахедов» на юг Одесской области публикует прокуратура Одесской области.

Как сообщалось ранее, россияне 4,5 години атакували Ізмаїльський район ударними дронами. Есть попадания по бензовозам, которые грузились в придунайском порту. 

Всего в результате налетов российских ударных дронов на Измаильский район пострадали 7 гражданских лиц, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Шесть раненых в Рени, один – в Измаиле. Среди них – один местный житель, остальные – водители грузовиков.

Двое мужчин из Рени в тяжелом состоянии, в палате интенсивной терапии. Сегодня их транспортируют в Одессу. Один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии.

Четверо других в состоянии средней тяжести, продолжают лечение в Рени.

Пострадавшему из Измаила была оказана медицинская помощь в больнице. Сейчас мужчина уже дома.

Напомним, ночью ВСУ нанесли удар ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе и тремя надводными дронами-беспилотниками по отряду кораблей Черноморского флота. В результате попадания ракет два корабля получили повреждения.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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