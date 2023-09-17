Як у небі над Одещиною ворожу ракету збили – опубліковано відео

Війна, день 571: південь Одеської області атакували ракетами та безпілотниками Сьогодні, в неділю, 17 вересня 2023 року, розпочалася п’ятсот сімдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, а ворог продовжує атакувати територію України, зокрема, південь Одеської області, крилатимит ракетами та безпілотниками (БпЛА). ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Обшуки, гранатомет та вишиванки: історія гіда про окупацію Херсона Щороку, третьої суботи вересня, Херсон відзначає День міста. «Одеське життя» поговорило із гідом Інною Микуцькою, яка всю окупацію прожила у рідному місті: сварилася з росіянами, міняла ім’я та ховалась від обшуків, а одного разу влаштувала фотосесію у вишиванці просто під носом у загарбників. Ось пряма мова Інни про хроніки окупації. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, день 570: удар «балістикою» по Харкову та плюс 350 «двохсотих» окупантів Сьогодні, у суботу, 16 вересня 2023 року, розпочалася п’ятсот сімдесята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій ворога є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та цивільна інфраструктура. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ