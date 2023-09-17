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Як у небі над Одещиною ворожу ракету збили – опубліковано відео

Як у небі над Одещиною ворожу ракету збили – опубліковано відео

Рано-вранці неділі, 17 вересня 2023 року, російські терористи в черговий раз атакували південь Одеської області крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Але наші Сили оборони, як завжди, не підвели і збили більшу частину повітряних цілей.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував у мережі відео, на якому представлена ранкова бойова робота підрозділу повітряного командування «Південь». На відео показано, як випущена нашими військовими ракета ППО потрапляє точно в ціль.

«Улюблене місто може спати спокійно», – прокоментував Олещук.

Нагадаємо, вночі 17 вересня ворог здійснив чергову ракетно-дронову атаку по території України. Цього разу російські агресори задіяли крилаті ракети повітряного базування та ударні БпЛА «Shahed-136/131». Основний удар було спрямовано на південь Одеської області.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено:

  • в Одеській області: 4 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 та 2 ударні БпЛА «Shahed-136/131»;
  • у Миколаївській області: 3 ударні «шахеди».

Ще одного безпілотника знищено підрозділом інших складових Сил оборони на Миколаївщині.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, наші сили ППО успішно збили 6 «шахедів» та 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби поразки.

Водночас внаслідок атаки було пошкоджено зерносховище та сільськогосподарські угіддя у Березівському районі Одеської області. Постраждалих немає.

Фото ілюстративне

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