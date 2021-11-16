Как в фильме ужасов: жуткое ДТП на Объездной дороге (видео)

15 ноября 2021 года водитель фуры очутился в ситуации, будто перенесенной из фильма ужасов «Пункт назначения».

Грузовик перевозил железобетонный плиты.

В районе Латовки его подрезал другой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель резко затормозил.

Из-за внезапной остановки сила инерции сдвинула плиты на прицепе вперед. Железобетонные конструкции оторвали кабину от автомобиля.

Водитель грузовика уцелел чудом.

Недавно «Одесская Жизнь» сообщала подробности смертельной аварии на трассе Киев-Одесса. Тогда столкнулись и сгорели 5 автомобилей, в том числе пассажирский автобус. Было много погибших и десятки раненных.

Также мы сообщали подробности другой трагедии на трассе Киев-Одесса. Тогда в ДТП при столкновении грузовика с маршруткой погибли два пассажира маршрутки, еще девять человек пострадали.

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