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Як шторм розчищає одеське узбережжя (фото)

Як шторм розчищає одеське узбережжя (фото)

Шторм на морі, який здіймає високі хвилі, частково розчистив узбережжя. Більша частина плавучих залишків рослин осіла на дні. А південно-західний напрямок вітру сприяв “замиканню” плавучої органіки й сміття в Одеській затоці.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook одеський екоактивіст Владислав Балинський.

Він пише, що море ніби на всіх образилося і вирішило забрати з берега і частково перемолоти всю органіку і сміття, що йому й вдалося. Також на поверхні стало значно менше пляшок.

За словами Балинського, потужний вітер нагнав води з моря у напрямку узбережжя і трохи підняв солоність моря біля берега. А різке зниження температури знижує ймовірність інтенсивного цвітіння фітопланктону і ціанобактерій.

“Бідолашні жаби та тритони почуваються дуже погано. Думаю, що найближчим часом у затоці загинуть всі амфібії й велика частина прісноводної риби”, – пише екоактивіст.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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