Как работают одесские бюветы при отсутствии света

После обстрела города российским войсками утром 17 ноября в Одессе нет света, местами воды и отопления. При этом почти все бюветы с питьевой водой работают. Свою работу из-за обстрела остановил только один из них.
Утром 17 ноября российская авиация нанесла ракетные удары по Украине. В Одессе нет света, местами воды и отопления, не ходят трамваи и троллейбусы. Запастись питьевой водой можно в бесплатных бюветах.
В Одесском горсовете сообщиили, что с 8:00 утра открыты для посетителей 13 бюветов по адресам:
- ул. Дальницкая, 25;
- пр. Небесной Сотни, 14;
- ул. И.Рабина;
- пр. Леси Украинки (Гагарина), 33;
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова);
- 6-я ст. В. Фонтана;
- сквер Михайловский;
- ул. Инглези
- ул. Гераниева;
- сквер Старобазарный;
- ул. Просвещения, 1Д;
- сквер Прохоровский;
- ул. Крымская.
Не работают три бювета:
- ул. Космонавтов, 17а (сбой в электропитании, продолжаются работы по восстановлению);
- Сквер Мечникова (закрыт на капитальный ремонт);
- пр. Князя Ярослава Мудрого (Ак.Глушко), 1 (закрыт на капитальный ремонт).
ОБНОВЛЕНО
В местных пабликах одесситы сообщают, что возле бюветов уже большие очереди за водой. В то же время филиал «Инфоксводоканал» проинформировал, что там, где это возможно, насосные станции переходят на автономное питание, но не все из них имеют такое оборудование. Поэтому у некоторых одесситов воды не будет до восстановления энергоснабжения.
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