Как работают одесские бюветы при отсутствии света

Утром 17 ноября российская авиация нанесла ракетные удары по Украине. В Одессе нет света, местами воды и отопления, не ходят трамваи и троллейбусы. Запастись питьевой водой можно в бесплатных бюветах.

В Одесском горсовете сообщиили, что с 8:00 утра открыты для посетителей 13 бюветов по адресам:

ул. Дальницкая, 25;

пр. Небесной Сотни, 14;

ул. И.Рабина;

пр. Леси Украинки (Гагарина), 33;

ул. Добровольцев (Маршала Говорова);

6-я ст. В. Фонтана;

сквер Михайловский;

ул. Инглези

ул. Гераниева;

сквер Старобазарный;

ул. Просвещения, 1Д;

сквер Прохоровский;

ул. Крымская.

Не работают три бювета:

ул. Космонавтов, 17а (сбой в электропитании, продолжаются работы по восстановлению); Сквер Мечникова (закрыт на капитальный ремонт); пр. Князя Ярослава Мудрого (Ак.Глушко), 1 (закрыт на капитальный ремонт).

ОБНОВЛЕНО

В местных пабликах одесситы сообщают, что возле бюветов уже большие очереди за водой. В то же время филиал «Инфоксводоканал» проинформировал, что там, где это возможно, насосные станции переходят на автономное питание, но не все из них имеют такое оборудование. Поэтому у некоторых одесситов воды не будет до восстановления энергоснабжения.

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