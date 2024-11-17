Новости Одессы и Одесской области

Как работают одесские бюветы при отсутствии света

Как работают одесские бюветы при отсутствии света

После обстрела города российским войсками утром 17 ноября в Одессе нет света, местами воды и отопления. При этом почти все бюветы с питьевой водой работают. Свою работу из-за обстрела остановил только один из них.

Утром 17 ноября российская авиация нанесла ракетные удары по Украине. В Одессе нет света, местами воды и отопления, не ходят трамваи и троллейбусы. Запастись питьевой водой можно в бесплатных бюветах.

В Одесском горсовете сообщиили, что с 8:00 утра открыты для посетителей 13 бюветов по адресам:

  • ул. Дальницкая, 25;
  • пр. Небесной Сотни, 14;
  • ул. И.Рабина;
  • пр. Леси Украинки (Гагарина), 33;
  • ул. Добровольцев (Маршала Говорова);
  • 6-я ст. В. Фонтана;
  • сквер Михайловский;
  • ул. Инглези
  • ул. Гераниева;
  • сквер Старобазарный;
  • ул. Просвещения, 1Д;
  • сквер Прохоровский;
  • ул. Крымская.

Не работают три бювета:

  1. ул. Космонавтов, 17а (сбой в электропитании, продолжаются работы по восстановлению);
  2. Сквер Мечникова (закрыт на капитальный ремонт);
  3. пр. Князя Ярослава Мудрого (Ак.Глушко), 1 (закрыт на капитальный ремонт).

ОБНОВЛЕНО

В местных пабликах одесситы сообщают, что возле бюветов уже большие очереди за водой. В то же время филиал «Инфоксводоканал» проинформировал, что там, где это возможно, насосные станции переходят на автономное питание, но не все из них имеют такое оборудование. Поэтому у некоторых одесситов воды не будет до восстановления энергоснабжения.

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