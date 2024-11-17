Одесса и вся Украина под обстрелом: в городе нет света и воды (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Непосредственно в Одесской области тревогу объявили в 6:07 утра. Спустя час в городе раздались взрывы. Мониторинговые каналы сообщили, что регион обстреляли аэробаллистическими ракетами “Кинжал” и крылатыми ракетами со стороны моря.

Жители Одессы и пригородов слышали серию из множества взрывов. Были сообщения очевидцев как о сбитиях целей системами противовоздушной обороны (ПВО), так и о прилетах.

После этого в Одессе и пригородах не стало электричества, во многих домах пропала и вода.

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После этого в Одессе и пригородах исчезло электричество, во многих домах пропала вода и отопление. В городе тоже не работает общественный электротранспорт.

Предварительно – враг атакует объекты энергетики, бьет по ключевым подстанциям по всей стране.

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Армия РФ атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи применил экстренные обесточивания по всей Украине – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Остановились трамваи, погасли светофоры, очень много полицейских машин, взрывы не утихали почти час, сейчас тихо — сообщает корреспондент «Одесской Жизни».