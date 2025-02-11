Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, за прошлый год отработано более 600 различных запросов, в частности от следователей Нацполиции, СБУ, НАБУ, ГБР, а также прокуратуры и судов о предоставлении видео или временного доступа к интегрированной системе видеонаблюдения Одессы с целью получения необходимой информации.

Кроме того, обработано более 60 проверок по запросам на установление местонахождения автомобилей. Также выявлен 31 факт пребывания на Трассе здоровья в комендантский час.

В архиве интегрированной системы видеонаблюдения хранится информация о 156 дорожно-транспортных происшествиях.

В течение 2024 года приобретено 60 камер видеонаблюдения и сопутствующего оборудования. А также установлены 12 камер видеонаблюдения на Аллее Героев в парке Шевченко и 11 — на Мемориале Борцам за Украину в Сквере Славы и Свободы.

Обслуживание системы видеонаблюдения в Одессе обойдется в 11,5 миллионов грн

Коммунальное учреждение «Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики Одессы» объявило о закупке для избрания компании, которой заплатят за техническое обслуживание Интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики в Одессе.

Об этом говорится в системе электронных закупок Prozorro.

Аукцион запланирован на 19 февраля в формате открытых торгов с особенностями. Ожидаемая стоимость закупки составит 11 миллионов 664,4 тысячи гривен. Компания-победительница должна обслуживать системы в течение всего года.

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