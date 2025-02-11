Як повідомили у пресслужбі Одеської міськради, за минулий рік опрацьовано понад 600 різноманітних запитів, зокрема від слідчих Нацполіції, СБУ, НАБУ, ДБР, а також прокуратури та судів щодо надання відео або тимчасового доступу до інтегрованої системи відеоспостереження Одеси з метою отримання необхідної інформації.

Крім того, опрацьовано понад 60 перевірок за запитами на встановлення місцезнаходження автомобілів. Також виявлено 31 факт перебування на Трасі здоров’я в комендантську годину.

В архіві інтегрованої системи відеоспостереження зберігається інформація про 156 дорожньо-транспортних пригод.

Протягом 2024 року придбано 60 камер відеоспостереження та супутнього обладнання. А також встановлено 12 камер відеоспостереження на Алеї Героїв у парку Шевченка та 11 – на Меморіалі Борцям за Україну в Сквері Слави та Свободи.

Обслуговування системи відеоспостереження в Одесі обійдеться в 11,5 мільйонів грн

Комунальний заклад «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Одеси» оголосив про закупівлю для обрання компанії, якій заплатять за технічне обслуговування Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики в Одесі.

Про це йдеться в системі електронних закупівель Prozorro.

Аукціон заплановано на 19 лютого у форматі відкритих торгів з особливостями. Очікувана вартість закупівлі складе 11 мільйонів 664,4 тисячі гривень. Компанія-переможниця має обслуговувати системи протягом усього року.

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