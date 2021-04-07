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Грядет ремонт: в Одессе часть улицы Преображенской у Привоза перекроют до конца лета (фото, видео)

Грядет ремонт: в Одессе часть улицы Преображенской у Привоза перекроют до конца лета (фото, видео)

С 15 апреля и до 1 сентября текущего года в Одессе планируется перекрыть улицу Преображенскую в районе «Привоза» – от Новощепного ряда до улицы Пантелеймоновской.
Об этом сообщает официальный сайт мэрии Одессы.

Перекрытие связано с грядущим капремонтом квартала Преображенской у Привоза с подготовкой трамвайных путей для реализации проекта «Север – Юг».

ремонт на участке Преображенской

На участке будет заменены все инженерные сети и коммуникации, а затем проложено новое трамвайное полотно, рельсы и асфальтное покрытие проезжей части.

ремонт на участке Преображенской3

Также в мэрии обещают отремонтировать тротуары и наружное освещение, нанести новую разметку и обновить дорожные знаки.

ремонт на участке Преображенской2

ремонт на участке Преображенской5

Как сообщил в своем видеокомментарии начальник управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Сандул, завершающим этапом работ станет организация дорожного движения с нанесением разметки, озеленением и благоустройством ремонтируемого участка.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе с 12 по 16 апреля будет частично перекрываться движение по улице Екатерининской в связи с проведением работ по санитарной подрезке зеленых насаждений.

Фото автора, видео: Думская, 1

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Мария Котова
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